Vinicius, infortunio con il Brasile: "È come l'altra volta" e il Real trema

Il Real Madrid , dopo Camavinga e il problema al ginocchio accusato in un contrasto con Dembelé nell'allenamento con la Francia, ha ricevuto un'altra brutta notizia durante questa sosta per le nazionali. Stavolta, però, è arrivata oltreoceano perché nella notte nella gara tra Colombia e Brasile si è fermato Vinicius Jr . L'attaccante brasiliano è stato costretto al cambio dopo nemmeno mezz'ora di gioco dopo aver accusato un problema muscolare. Il classe 2000 è stato fermo oltre un mese ed è rientrato in campo da poche settimane con i blancos, ma ora rischia di dover restare ai box per altro tempo.

Vinicius, le parole sull'infortunio

La sconfitta del Brasile, a doppia firma di Luis Diaz, non è stata l'unica nota negativa della nottata per la Selecao, perché tra pochi giorni arriva l'Argentina per uno scontro tra due nazionali ferite (Messi&Co hanno perso contro l'Uruguay). L'infortunio di Vinicius ha fatto preoccupare tutti: dal Ct Diniz fino ai compagni e ovviamente ai tifosi verdeoro. Il giocatore delle merengues si è seduto in panchina ed è stato curato dallo staff medico che gli ha applicato una vistosa fasciatura a livello del flessore sinistro. Al triplice fischio l'attaccante del Real Madrid è uscito zoppicando e ha parlato alla stampa riguardo il suo infortunio: "Penso che sia lo stesso infortunio dell'ultima volta. Sono stato colpito lì e mi sono risentito un po' più tardi. Domani faremo dei test per vedere come sto. Argentina? Sarà dura, da quello che mi hanno detto i medici, ma si proverà di tutto".