Mbappé dribbla il contratto col Psg e punta Luis Enrique: "Non ho bisogno che lui..."

"Vado in campo per vincere, penso a quello, il contratto in scadenza non mi pesa". Così Kylian Mbappé dal ritiro della Francia. Il fuoriclasse ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione a Euro 2024 contro Gibilterra. "Qui nella Francia la leadership è condivida. Avevamo deciso che a volte avrei parlato io, a volte Griezmann, a volte Maignan. Ora è di nuovo il mio turno. Sono venuto qui come capitano della squadra francese e vorrei rimanere tale anche per i giorni a venire. Se questa domanda è importante per voi, dovete venire al campo del PSG, me lo chiedete e se sono in conferenza stampa rispondo. Ora, la Francia prima di tutto".

Mbappé e il contratto in scadeza Poi, però, Mbappé ha aggiunto: "Il contratto in scadenza non è una cosa che mi pesa, in campo non penso a questo, ma solo a giocare, a vincere titoli. Ho sempre fatto così, ho sempre avuto tante cose da sopportare fuori e questo non mi ha impedito di raggiungere ciò che ho ottenuto".

Mbappé replica a Luis Enrique in conferenza stampa Luis Enrique, dopo la sua tripletta al Reims, ha detto che secondo lui Mbappé non aveva giocato una buona partita: "Bisogna chiedere a lui il perché di questo tempismo. Lui è un grande allenatore, ha molto da insegnarmi, sono a un livello della mia carriera in cui voglio migliorare e diventare un giocatore completo. Ho lavorato molto bene con gli allenatori che ho avuto, con Pochettino, con Tuchel, allenatori che in un certo senso hanno parlato male di me. Ciò non mi ha impedito di giocare molto bene e di avere un ottimo rapporto con loro. Non ho bisogno che l'allenatore dica che sono il migliore al mondo per giocare bene".

