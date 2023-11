Popovic, il gioiellino del Partizan che il Milan può prendere a zero

La risposta a Lamine Yamal , il "talentissimo" del Barcellona che a soli 16 anni ha già segnato 2 gol in 4 partite con la Nazionale maggiore della Spagna, si chiama Matija Popovic , attaccante serbo in uscita dal Partizan Belgrado dove il suo contratto scade il 31 dicembre. Una particolarità che l'ha fatto diventare preda ambitissima sul mercato internazionale. E tra le tante squadre a volerlo c'è anche il Milan che gli ha già fatto pervenire una proposto di contratto fino al 30 giugno 2028. Popovic ha un anno e mezzo in più di Yamal: 8 gennaio 2006 la sua data di nascita mentre lo spagnolo di padre marocchino e madre della Guinea Equatoriale, nato a pochi chilometri dal Camp Nou, è un 13 luglio 2007. Ragazzi dal talento cristallino, cresciuti in fretta come impone il calcio ad alti livelli, maturità e personalità da far invidia a gente con dieci anni in più.

Via dal Partizan, per una gloria più grande

Nato ad Altotting, città della Baviera in Germani, Matija Popovic è serbo a tutti gli effetti e dopo essere partito nell'Accademy del Vojvodina, nel 2019 si è trasferito da svincolato al Partizan da dove ora si libererà a parametro zero. Dopo avergli visto segnare 21 gol in 25 partite (più 6 assist) nella Kadestka Liga, il campionato giovanile serbo che fa da anticamera alle prime squadre, l'equivalente dell'Under 17 in Italia, il Partizan oltre a proporgli un ruolo di rilievo nell'Under 19 (la nostra Primavera) per quest'anno aveva pensato di farlo debuttare anche con i grandi per ingolosirlo a rinnovare il contratto e rimanere. Anche il club, attualmente capolista in Patria a + 6 dalla Stella Rossa, aveva però bisogno di un segnale, una piccola assicurazione che da parte del ragazzo e del suo entourage ci fosse davvero la volontà di rimanere a Belgrado con i bianconeri. Non essendo arrivato questo segnale, Popovic è finito ai margini anche della squadra Under 19. Di fatto è un fuori rosa, figura già come svincolato, il Partizan non ha interesse a valorizzare ulteriormente un talento che si accaserà altrove.

L'incrocio con gli azzurrini

Anche l'Italia l'ha conosciuto da vicino: negli Europei Under 17 del maggio scorso, una sua performance non banale, composta da due assist e una serie di giocate che hanno lasciato tanti addetti ai lavori a bocca aperta, ha consentito alla Serbia di eliminare gli azzurrini allenati da Bernardo Corradi. Uomo gol, ma anche uomo assist, Popovic può essere centravanti come seconda punta e trequartista. Può migliorare sulla muscolatura, ma l'altezza è già quella di un giocatore di grande struttura (192 cm). Ha bisogno di trovare un allenatore che gli dia un inquadramento tattico definitivo, per il resto in fatto di qualità e talento ha poco da imparare anche perchè quelle sono skills che maturano fisiologicamente e lui è già a buon punto. Sta per diventare maggiorenne, è il momento della maturità. Avverrà lontano da casa. Se sarà il Milan, o qualcun altro, ad accaparrarselo per farlo crescere nella propria Academy è una risposta contenuta in un'ideale busta, che a breve verrà aperta.