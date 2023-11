Cristiano Ronaldo, il gesto di fair play in Champions asiatica diventa virale

Cristiano Ronaldo e un gesto già virale. Il campione portoghese sta giocando la partita di Champions asiatica con il suo Al Nassr e si è reso protagonista di una situazione davvero particolare, ma da sottolineare. Visto che non capita spesso, quando accade fa sempre rumore, soprattutto se a farlo è l'attaccante ex Juve . Ma cosa è successo durante la sfida contro il Persepolis ?

Ronaldo e il rigore: il gesto del portoghese

Sono trascorsi appena quattro minuti sul cronometro e l'arbitra ravvisa un fallo in area del Persepolis sul portoghese. Ronaldo cade a terra e il direttore non ha dubbi, è calcio di rigore. Ma il capitano dell'Al Nassr si rialza, supera la selva di giocatori avversari e va verso l'arbitro indicando no con il dito e dicendo Ning Ma "No penalty". Dunque il fischietto cinese non può far altro che revocare la decisione con l'ex Juve a ricevere i complimenti dalla squadra ospite.