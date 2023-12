Correa contro Berghuis dopo l'infortunio in Europa: "Ci vediamo presto..."

Nella partita di Europa League tra Marsiglia e Ajax è successo di tutto. Oltre ai sette gol realizzati, c'è stata anche l'espulsione rimediata da Steven Berghuis per un brutto fallo su Joaquin Correa , che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per l'infortunio alla caviglia proprio dopo l'intervento duro dell'olandese. Il problema fisico e i tempi di recupero sono ancora da valutare.

Lo sfogo di Correa sui social

Intanto, però, l'ex attaccante di Lazio e Inter si è scagliato contro Berghuis sui social network pubblicando, su Instagram Stories, una sua foto con un tutore alla caviglia e il messaggio: "Non ti conosco, ma hai avuto la faccia tosta di parlare dopo la partita e dire che non è successo nulla, invece di scusarti e preoccuparti delle mie condizioni. Tra colleghi il rispetto viene prima di tutto. Ma ci vedremo presto!". Berghuis, a fine partita, infatti, ha criticato l'arbitro Sozza, che ha diretto la gara al Velodrome, dichiarando: "Ho fermato Correa in maniera regolare, ma non sono sicuro fosse ammonizione. Si tratta di un arbitro italiano, probabilmente tifava Gattuso".