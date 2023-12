Milinkovic-Mitrovic, la Serbia d'Arabia schianta Ronaldo! Colpo Catanzaro in B

RIAD (Arabia Saudita) - La 15ª giornata della Saudi League si apre con lo scontro diretto al vertice della classifica che ha visto l' Al Hilal (1°) avere la meglio sull' Al Nassr (2°) di Cristiano Ronaldo per 3-0 , un successo (7° consecutivo!) che consente alle "Onde Blu" di scappare sul +7 (41 a 34) in classifica. È l'ex Lazio Milinkovic-Savic a sbloccare la partita al 64', nel finale gli ospiti provano l'assalto senza riuscire a trovare il pareggio ed Aleksandar Mitrovic manda i titoli di coda: doppietta in 3 minuti (89' e 92' con assist di Milinkov-Savic) per sigillare la vittoria e salire a quota 13 gol in stagione.

Serie B

Allo Stadio Renzo Barbera si apre la 15ª giornata del campionato di Serie B con il Catanzaro che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive battendo 2-1 il Palermo che conferma il momento difficile (una vittoria nelle ultime 7 partite con 4 sconfitte). Gli ospiti aprono le marcature sul finire della prima frazione (44') grazie al gol di Iemello bravo ed astuto con la "zampata" in area dopo un rimpallo in un'azione insistita dei suoi. Ad inizio ripresa il Catanzaro non si fa pregare e al 48' Vandeputte lancia Biasci si fa parare la prima conclusione ma non la seconda per il 2-0. A 8 minuti dalla conclusione Stulac riaccende di tesa la speranza dei padroni di casa ma il Catanzaro resiste e porta a casa i 3 punti. Le Aquile di Vivarini si portano momentaneamente al 3° posto a quota 27 punti mentre i rosanero (sesti con 24 punti) rischiano un potenziale doppio sorpasso da Modena (23) e Cittadella (22).

Ligue 1

Dopo due sconfitte consecutive torna al successo il Reims che batte lo Strasburgo 2-1 nell'anticipo della 14ª giornata di Ligue 1. Uomo partita Mohamed Dramy: assist al 10' per il gol di Richardson e poi gol del raddoppio ad inizio secondo tempo (43').

Bundesliga

Fondamentale vittoria del Colonia che vince lo scontro diretto nel fondo classifica a casa del Darmstadt nell'anticipo della 13ª giornata. Al Merck-Stadion am Bollenfalltor finisce 1-0 per gli ospiti grazie al gol partita realizzato da Selke al 67', una vittoria che consente al Colonia di superare in classifica il Darmstadt e di godersi una sera fuori dalla lotta retrocessione al 15° posto.

Liga

Dopo un pareggio ed una sconfitta il Las Palmas torna al successo battendo in casa il Getafe per 2-0 nell'anticipo della 15ª giornata grazie ai gol di Araujo (43') ed Herrera (92') con gli avversari che hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Tutto in quello che è stato un altro scontro diretto di serata: infatti i Los Amarillos superano la Marea Azul all'8° posto (21 punti a 19).