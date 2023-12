Messi e il Mondiale 2026: la frase di Leo sull'Argentina diventa virale

"... del doman non v'è certezza". Un salto nel passato con la frase di Lorenzo de' Medici per dare uno sguardo al futuro. Leo Messi ha parlato del suo futuro con l' Argentina in vista dei prossimi Mondiali nel 2026 . Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del mondo. Dopo la vittoria in Qatar nel 2022 l'argentino aveva aperto alla possibilità di chiudere con la nazionale, ma le recenti prestazioni, compresa la vittoria contro il Brasile nelle qualificazioni del Sud America, e il fatto di sentirsi ancora al top gli hanno fatto pensare di poterci essere tra tre anni in Canada, Messico e Stati Uniti con la maglia della Seleccion.

Messi e il dubbio Mondiale 2026

"Il tempo dirà se ci sarò oppure no" ha detto Leo Messi a Star Plus Campeones. Il capitano dell'Albiceleste che ha sollevato l'ultimo Mondiale, il primo per lui, ha poi aggiunto: "La realtà è che sto per raggiungere un'età in cui normalmente non dovrei poter giocare una competizione così importante come il Mondiale". Il 10 argentino ha continuato: "In realtà è tutto il contrato. Voglio essere qui, ora più che mai, perché dopo aver passato anni di sofferenza, oggi viviamo un momento speciale e voglio godermelo. Mi trovo bene nel gruppo e mi diverto. Ci piace stare insieme e non voglio pensare a cosa sarà tra due o tre anni, nel calcio sono tanti". La voglia del presente senza guardare troppo in là questa è l'idea della Pulce, ma le sue parole hanno riacceso la speranza dei tifosi dell'Argentina di poter vedere Leo anche al prossimo Mondiale, almeno lui non l'ha escluso.