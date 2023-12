Heuer Fernandes, ma che fai? Il pasticciaccio dell'Amburgo in costruzione

Non è un periodo positivo per i portiere. Da Onana in Champions, l'ex Inter ha commesso due errori nei gol di Zyech e la sua reazione alla fine è diventata virale, a Heuer Fernandes dell' Amburgo. Nell'anticipo della Bundesliga 2 l'estremo difensore si è fatto un autogol clamoroso che ha lasciato attoniti anche tutti i presenti, quelli del settore ospiti quantomeno. Il video ha già fatto il giro del web percheé l'errore ha davvero dell'incredibile.

Heuer Fernandes, autogol clamoroso contro il St. Pauli

E' successo nel primo tempo di St. Pauli-Amburgo con i padroni di casa avanti per 1 a 0, ma al 27esimo è successo l'impensabile. In una fase di costruzione difensiva dal basso per saltare la prima pressione, gli ospiti hanno commesso l'errore grossolano. Ramos ha servito un pallone velenoso all'indietro a Heuer Fernandes e l'estremo difensore ha provato a rinviarlo per non farlo terminare in calcio d'angolo. Il risultato finale però è stato quello del pallone finito in fondo alla propria porta. La sfera ha fatto un rimbalzo maldestro poco prima che il portiere la calciasse. Tutto lo stadio ha esultato all'errore mentre nel settore ospiti sono rimasti attoniti così come anche i componenti della panchina dell'Amburgo.