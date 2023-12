Todibo, la rivelazione su Messi e la regola in allenamento: "Può sembrare folle"

Jean Clear Todibo è uno dei protagonisti di questa stagione con la maglia del Nizza . La squadra allenata da Francesco Farioli ha subito soltanto 4 gol in campionato, di cui 2 con il Psg, e il centrale francese ne è una colonna portante. Un periodo piuttosto positivo per lui, dopo gli anni negativi al Barcellona. Appena cinque partite e nessuna possibilità di dimostrare il suo valore, prima del passaggio in Francia, dopo le esperienze in Bundesliga e al Benfica. A Ligue 1 Show ha parlato del momento e ha raccontato un aneddoto del suoi allenamenti al Barca con Messi.

Todibo e l'aneddoto su Messi

Una curiosità particolare, anche se potrebbe sembrare scontata ma detta da Todibo ha fatto un certo effetto: "Al Barcellona non ci è stato permesso di toccare Messi in allenamento. Sembra inverosimile, ma è vero. Dovevamo stare attenti. È normale, è il migliore, non vuoi fargli del male" ha svelato il centrale ora al Nizza. Il francese ha passato due anni in Spagna prima di dire addio al club e iniziare un nuovo percorso. Schalke 04, Benfica e ora in Ligue 1 dove con Farioli ha ritrovato continuità e lo dimostrano anche i numeri difensivi: "Non è solo perché difendiamo bene, penso che sia anche perché attacchiamo in un modo che ci dà molto controllo".