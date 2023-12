Cellino e l'incredibile esonero involontario: "Volevo solo cambiare divano"

Cellino: "Il mio inglese era terribile"

"Quando ho preso il Leeds, il mio inglese era terribile. Ero un disastro" ha spiegato Cellino al quotidiano inglese. Ed è stata proprio lì l'incomprensione con i suoi dirigenti. "Appena arrivato ricordo che c'era un divano viola orrendo a Elland Road e io volevo sostituirlo. Così dissi di cambiarlo subito. Dissi di cambiare il "couch" (divano), ma pronunciai "coach" (allenatore). E così licenziarono l'allenatore. Tutto questo accadde la sera prima della partita. A quel punto mi chiesero chi avrebbe guidato la squadra il giorno successivo e io stupito dissi: 'Ma scusate, non abbiamo un allenatore?' e loro giustamente dissero che lo avevo appena licenziato". In chiusura poi ha continuato: "C'erano 2 mila tifosi fuori che volevano uccidermi per questo. Mi dovette scortare fino a casa la polizia. Il giorno dopo per fortuna vincemmo 5-1 e alla fine, qualche giorno dopo, quell'allenatore fu richiamato".