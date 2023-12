I tre ex Serie A (uno anche ex Juve) insieme in arabia: li riconoscete tutti?

La carriera di Gabbiadini

Due gol in 13 partite con la Nazionale italiana, 12 in 24 con l'Under 21, 2 in 3 con l'U20, 69 in 277 in Serie A, 10 in 51 in Premier League: è lo score di Manolo Gabbiadini, che in carriera ha vestito le maglie di Atalanta, Cittadella, Bologna, Sampdoria, Napoli e Southampton, ma il cui cartellino, tra il 2012 e il 2013 è appartenuto 'per metà' alla Juventus. Erano i tempi delle comproprietà, anche se l'attaccante lombardo, ai tempi un promettente 21enne, non ha mai indossato la divisa bianconera.