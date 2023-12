Cristiano Ronaldo in gol nel poker Al-Nassr, ok l'Al-Hilal di Milinkovic

RIAD (Arabia Saudita) - Cristiano Ronaldo apre le marcature nel 4-1 dell'Al-Nassr nel derby con l'Al-Riyadh, quindi serve a Otavio l'assist del raddoppio. Nella ripresa, poi, la doppietta di Talisca - inframmezzata dalla rete ospite di Gray - arrotonda il punteggio e cristallizza un successo che permette alla squadra di restare a -7 dalla vetta, posizione occupata dall'Al-Hilal di Koulibaly, Milinkovic-Savic e Neymar (out per infortunio), che batte 2-1 l'Al Taee con gol di Al Dawsari e Mitrovic. L'Al Khaalej si impone 3-1 con l'Abha, l'Al-Taawon 4-1 l'Al Feiha.

I risultati in Bundes, Ligue 1 e Liga

In Bundesliga va all'Hoffenheim l'anticipo della 14ª giornata grazie all'autorete di Masovic e ai gol di Kramaric e Bebou. Al Bochum non basta Paciencia al 90'. In Ligue 1 finisce 0-0 tra Montpellier e Lens, mentre nella Liga l'ex Roma Borja Mayoral regala al Getafe - in dieci per l'espulsione di Duarte - il successo contro un Valencia in 9 (rosso a Gabriel Paulista e Guerra).