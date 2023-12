Diretta Chiellini finale MLS ore 22, Columbus Crew-Los Angeles: dove vederla in tv e streaming

COLUMBUS (STATI UNITI D'AMERICA) - Sale l'attesa per la finale di MLS tra Columbus Crew e Los Angeles in programma alle ore 22 italiane (16 locali) al Lower.com Field. La formazione di Giorgio Chiellini cerca il bis dopo il successo della scorsa stagione contro il Philadelphia Union e nei playoff ha estromesso dalla competizione Whitecaps, Seattle Sounders e Houston Dynamo. Gli avversari, invece, hanno eliminato Atlanta United, Orlando City e Cincinnati e vogliono centrare la terza affermazione dopo i successi del 2008 e del 2020 (quattro le finali, sconfitta nel 2015 contro Portland Timbers). Finalissima in gara secca, quindi si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore in caso di parità.