Emozione Chiellini: “È stato tutto così bello, non l’avrei mai potuto sognare”

"Non avrei mai potuto sognare quello che ho vissuto in questi 18 mesi. È qualcosa che mi è entrato nel cuore, nel sangue". Occhi lucidi, nonostante nel calcio abbia vissuto momenti importanti tra vittorie, tantissime, e qualche sconfitta, ma il 39enne si è emozionato in conferenza anche dopo aver perso la finale di MLS Cup contro Columbus Crew senza riuscire a bissare il successo dello scorso anno. La gioia, però, è stata importante per il percorso fatto e poi perché "meglio perdere in finale che al primo turno". Ma l'insegnamento dell'ex capitano e simbolo della Juventus è stato anche un altro: "Ho imparato come vincere e come perdere. Loro stanotte sono stati migliori di noi". Apprezzare il sapore amaro della sconfitta perché renderà più dolce quello delle vittorie. Onore ai campioni, ma lui è sempre stato orgoglioso dei suoi Los Angeles Fc . Poi ha parlato anche di futuro.

Chiellini e "le chiamate" per il futuro

Non è mai stato un mistero che quella contro Columbus Crew possa essere la sua ultima partita in MLS e, forse, anche da calciatore. Qualche giorno fa ha raccontato a Tuttosport di avere diversi dubbi circa il suo futuro: "Ho ancora dei dubbi. Devo capire cosa devo seguire: se la mia testa, il mio cuore o la mia gamba. E' è stato un bellissimo viaggio. Potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere". Ma il difensore ha sentito il telefono squillare spesso: "Nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse". Insomma tanti dubbi sul fatto di poter continuare o di poter iniziare un nuovo percorso, ma anche qui non ha mai chiuso la porta a un ritorno in bianconero: "Non voglio essere un bugiardo, nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale ruolo, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato a ognuno di loro e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l’ora di tornare allo stadio e guardarli durante le vacanze di Natale, ma non ho fretta. Mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia".