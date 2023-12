Cristiano Ronaldo causa una bufera politica in… Giappone: “Dimettiti!”

Cristiano Ronaldo, anche incosciamente, continua a far parlare di sé. Non solo le gesta in campo, dove a suon di gol sta trovando record su record. Numeri importanti con le sue 1200 presenze tra i professionisti e svariati gol, un bottino che continua ad aumentare partita dopo partita anche con il suo Al-Nassr .

Se qualche settimana fa faceva il giro del web un video in cui diceva all'arbitro di non esser stato toccato in area avversaria , quindi aiutandolo in una decisione di campo, ora si sta parlando del portoghese perché potrebbe essere al centro di una causa politica in Giappone. A rivelarlo è Marca, ma ovviamente l'ex Juve non c'entra nulla in prima persona. Ma allora cosa è successo e perché si sta parlando di questo 'caso Ronaldo'? Il motivo lo svela proprio il quotidiano spagnolo.

Ronaldo, la 'causa' in Giappone

Kengo Oishi, governatore di Nagasaki, ha saltato un incontro tra i leader del Paese il 25 luglio per assistere all'amichevole tra Al Nassr, squadra di Ronaldo, e il Psg di Mbappé a Osaka. Una situazione che ha fatto parlare e discutere tanto visto che i soldi utilizzati, non per il biglietto della partita, ma per viaggio e alloggio sono usciti dalle tasche del governo giapponese. Il leader dopo essersi scusato ha accennato di aver assistito alla partita per invitare l'asso portoghese a future pubblicità a Nagasaki, nonostante non ci siano stato grossi riscontri a riguardo.

Ecco perché adesso alcuni stanno chiedendo a gran voce le sue dimissioni per non aver svolto il suo lavoro, ma anche qui c'è tanta divisione tra chi vuole l'addio e la cessazione delle su funzioni pubbliche e chi invece ha visto il suo gesto come opportunità vantaggiosa per la città. Secondo quanto riportato dai media giapponesi, Oishi avrebbe visitato diverse aziende locali per questo motivo e avrebbe partecipato a un evento organizzato proprio dai rappresentanti di Ronaldo. Insomma il portoghese è sempre al centro delle voci anche senza saperlo.