Turchia sotto shock: arbitro preso a pugni e calci dal presidente del club

Aggressione folle, poi la decisione: "Mi ritiro"

Dopo essere passato in vantaggio con Marutan al 14', l'Ankaragucu è prima rimasto in dieci per l'espulsione di Sowe al 50' quindi, dopo l'ingresso di Macheda (76') e ristabilita la parità numerica al 95' (rosso a Tupcu), al 97' ha subito il pari firmato dall'ex Verona Gaich. L'episodio ha mandato su tutte le furie il presidente del club della capitale turca, che ha fatto il proprio ingresso in campo e ha rifilato un pugno in faccia al 37enne direttore di gara, procurandogli un occhio nero, mentre - inerme e totalmente ignaro dell'imminente aggressione - stava conversando con i calciatori della squadra ospite. Meler, inoltre, rimasto stordito a terra dopo il colpo subito, ha ricevuto una serie di violenti calci sferrati dallo stesso Koca oltre che da alcuni componenti della panchina dell'Ankaragucu, prima di essere tratto in salvo e portato rapidamente in ospedale. Da dove avrebbe confidato ad alcuni, secondo le notizie che sono arrivate dalla Turchia, di aver deciso di smettere con la carriera da direttore di gara.