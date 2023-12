Bacca, l’ex Milan crolla in lacrime: “Nessuno sa cosa ho vissuto”

Lo Junior Barranquilla batte ai calci di rigore l’ Indipendiente Medellin e si laurea campione di Colombia . Grande gioia per Carlos Bacca , ex attaccante di Milan e Villarreal , assoluto protagonista con 19 gol e 2 assist in stagione. Dopo aver vinto 3-2 la gara d'andata, con tanto di doppietta del classe '86, la squadra dell'ex rossonero ha perso 2-1 in trasferta pertanto per decretare il vincitore è stata necessaria la lotteria dei rigori: a condannare i padroni di casa l'errore dagli undici metri di Torres. Praticamente perfetto, invece, lo Junior Barranquilla, che fa cinque su cinque, con Bacca che si prende la responsabilità di aprire la serie.

Bacca scoppia in lacrime: "Oggi è il primo giorno che piango per lei"

Al triplice fischio, però, il 37enne attaccante colombiano non è riuscito a trattenere le lacrime e mentre veniva intervistato ai microfoni di Win Sports TV è scoppiato in un pianto liberatorio: "Nessuno sa cosa ho vissuto. Sono arrivato qui tardi perché mia madre voleva vedermi nello Junior, voleva vedermi di nuovo campione e cannoniere. Non ho potuto compiere il suo sogno perché lei è già in paradiso (è deceduta tre anni fa ndr). Oggi è il primo giorno che piango per lei". Per lo Junior Barranquilla si tratta del decimo trionfo in campionato, arrivato a quattro anni di distanza dall'ultimo.