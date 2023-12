Kulusevski show con il Tottenham. Ok il Lione, Benzema fuori dal Mondiale

Vittoria in trasferta del Tottenham nell'anticipo del 17° turno di Premier League. Gli Spurs trionfano 2-0 in casa del Nottingham: protagonista del successo l'ex Juve Kulusevski, che prima serve l'assist per Richarlison e poi firma il raddoppio al 65'. Il Tottenham, che ha giocato in dieci dal 70' per l'espulsione di Bissouma, ottiene la seconda vittoria di fila e sale a quota 33 in classifica. Continua il buon momento del Lione, alla seconda vittoria consecutiva. Questa volta l'Olympique di Sage, subentrato all'esonerato Fabio Grosso, vince 1-0 sul campo del Monaco: di Jeffinho, all'85', la rete che decide il match e che permette al Lione di abbandonare almeno momentaneamente l'ultimo posto. Brutta battuta d'arresto per la squadra del Principato che resta terza a quota 30.