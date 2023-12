City-Fluminense finale del Mondiale per Club: 3-0 Guardiola all'Urawa

JEDDAH (Arabia Saudita) - Il Manchester City si sbarazza della pratica Urawa Reds e vola in finale del Mondiale del Club dove affronterà il Fluminense che nell'altra semifinale ha battuto 2-0 l'Al Ahly. Successo facile per gli uomini di Guardiola che a Jeddah si impongono con un netto 3-0 sulla formazione giapponese. Il 22 dicembre sarà dunque sfida tra i campioni d'Europa e i campioni del Sudamerica, solo una delle due riuscirà a conquistare il titolo di campione del mondo per club.