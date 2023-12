Turchia, altra follia: l'Istanbulspor si ritira dal campo per protesta

Campionato turco ancora nel caos. Dopo la sospensione dell'attività decisa in seguito all' aggressione all'arbitro Umut Meler da parte del presidente dell'Ankaragucu , la Super Lig è ripresa oggi con la sfida, tra le altre del 17° turno, tra Istanbulspor e Trabzonspor . La partita, però, è stata caratterizzata da un altro incredibile episodio.

Istanbulspor-Trabzonspor, cosa è successo

Ecmel Faik SarÕalio?lu, presidente della squadra della capitale, ha infatti ordinato ai suoi giocatori di lasciare il campo dopo il gol con cui gli ospiti sono passati in vantaggio per 2-1. Dopo aver platealmente protestato per la decisione dell'arbitro Ali Sansalan di convalidare la rete anche dopo il check al Var, è andato in campo e ha imposto ai suoi di abbandonare il terreno di gioco, nonostante i tentativi di alcuni calciatori proprio dell'Istanbulspor di fargli cambiare idea. Inutile anche l'intervento dell'altro presidente, quello del Trabzonspor. La gara è stata quindi interrotta.