Chelsea avanti ai rigori con il Newcastle: è in semifinale di Coppa di Lega

Chelsea, Fulham e Middlesbrough: queste le prime tre semifinaliste della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, in attesa dell'ultimo quarto che domani metterà di fronte Liverpool e West Ham. Il match più atteso era quello di Stamford Bridge dove il Newcastle passa in vantaggio con Wilson al 16' e assapora la qualificazione fino al 92', quando Mudryk spedisce la gara ai rigori: Blues perfetti, Trippier calcia a lato mentre Ritchie si fa ipnotizzare da Petrovic, in semifinale ci va il Chelsea.