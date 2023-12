Turchia, nuova follia: la rissa finisce con sei espulsi e un arresto

La violenza nel calcio in Turchia continua a essere fuori controllo. Neppure la settimana di sospensione dei campionati a seguito dell'aggressione contro l'arbitro Halil Umut Meler e il suo racconto shock sono serviti a placare i bollenti spiriti. Il finale della partita tra Bursaspor-Diyarbekirspor, match della terza serie del campionato turco, è degenerato in una violenta rissa che ha portato all'espulsione di sei calciatori e all'arresto di un ultrà del Bursaspor.