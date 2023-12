Icardi, occhio nero in Fenerbahce-Galatasaray: foto con Wanda Nara virale, Dzeko risponde così

La sfida della vigilia di Natale tra Fenerbahce e Galatasaray , valida per la 18ª giornata della Super Lig , è terminata 0-0 ma a fare notizia non è il big match del calcio turco, terminato senza gol, ma le scintille in campo tra gli ex attaccanti dell' Inter . Sul terreno di gioco infatti non sono mancate le tensioni tra i giocatori degli storici club turchi e in particolar modo non è passato inosservato il botta e risposta tra Dzeko e Icardi , protagonisti in campo di un'accesa discussione. I due bomber, alla loro prima sfida nella Super Lig turca, nel primo tempo hanno iniziato a parlare tra di loro: Dzeko stava protestando con l'arbitro, poi è arrivato Icardi e il bosniaco ex Roma ha iniziato a discutere con Mauro. La partita è ripresa ma il risultato è rimasto fissato sullo 0-0.

Galatasaray e Fenerbahce, le reazioni sui social

Nel post partita la polemica non è finita perché il Galatasaray ha pubblicato un messaggio social su X in cui ha mostrato l'occhio nero di Icardi. Nel messaggio il Galatasaray precisa: "Coloro che vogliono giustizia solo per se stessi stasera hanno continuato a manipolare il calcio turco da ogni canale. Condividiamo ciò che il comitato arbitrale, la sala VAR e 26 telecamere non possono vedere e ci vergogniamo per loro! Speriamo che un giorno chi ha portato il calcio turco a questo punto si vergogni...". Non si è fatta attendere la risposta del Fenerbahce che in un altro post sui social, citando direttamente gli avversari su X, ha dichiarato: "Cercare di creare risentimento per il giocatore che colpisce il palo della porta. A discrezione del pubblico". Diversi gli episodi da moviola che hanno caratterizzato la sfida. Molti tifosi del Galatasaray sottolineano come manchi un rigore e un cartellino per un giocatore del Fenerbache per uno scontro in area nel corso del primo tempo (al 22'). Sui social in molti hanno sottolineato come quell'intervento potrebbe aver causato l'occhio nero a Icardi anche se altri evidenziano come l'ematoma potrebbe essere stato causato da un altro colpo subito in area dall'ex Inter al 44' (un difensore in maniera assolutamente fortuita lo avrebbe colpito con il tacco dello scarpino al volto).

Poi nella ripresa, al 78', sugli sviluppi di un corner, un altro episodio con Icardi che è finito contro il palo in seguito a un altro contatto in area e che potrebbe aver generato l'ematoma (anche se alcuni tifosi fanno notare, grazie a un replay in alta definizione, che Icardi avrebbe sbattuto il mento e non il volto).