Galatasaray e Fenerbahce non vogliono giocare: Supercoppa di Turchia cancellata

RIAD (Arabia Saudita) - Il derby tra il Galatasaray di Mauro Icardi e il Fenerbahce di Edin Dzek o, valido per la Supercoppa di Turchia in programma a Riad e foriero di un'ondata di polemiche a seguito del 'primo atto' in campionato il giorno della Vigilia di Natale, non si giocherà . Entrambi i club hanno già fatto ritorno a Istanbul e il trofeo è stato cancellato, senza possibilità che venga recuperato a data da destinarsi.

Cosa è successo

Si è sfiorato l'incidente diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita e, alla base, c'è la scelta del Paese organizzatore di vietare l'ingresso nello stadio della capitale Riad a striscioni e immagini riguardanti il fondatore e primo presidente della Repubblica dello Stato eurasiatico Mustafa Kemal Ataturk, così come ai riferimenti sulle maglie ufficiali di entrambe le squadre, nonostante ciò fosse previsto da contratto, e all'inno nazionale. Galatasaray e Fenerbahce, pertanto, di comune accordo, hanno deciso di non scendere in campo. Il presidente dei gialloblù Ali Koç ha dichiarato ai media locali: "Mi piacerebbe ricordare la parola del nostro antenato ‘Pace a casa, pace nel mondo'. Stavamo uscendo con questo striscione. Da quanto ho capito, le autorità non l'hanno accettato". "Se il nostro inno nazionale non può essere cantato, non andremo sul campo", sono state, invece, le parole del segretario generale dei giallorossi Eray Yazgan.