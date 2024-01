“Fuori dalla Coppa d’Africa a causa di… Vinicius: la pazzesca storia del furto”

La Coppa d'Africa deve ancora incominciare, ma già ci regala una storia clamorosa da raccontare. Tra i protagonisti della vicenda c'è anche il brasiliano Vinicius del Real Madrid . L'esterno dei blancos non è implicato direttamente, ma è apparso tra i nomi in questa curiosa vicenda dopo l'amichevole contro la Guinea. Ma cosa è successo di preciso? Per scoprirlo bisogna riavvolgere il nastro al giugno scorso.

Sylla, niente Coppa d'Africa: cosa è successo

Il fatto risale al mese di giugno, quando il Brasile ha affrontato la Guinea in amichevole al Cornellà-El Prat, lo stadio dell'Espanyol. Non è tanto il risultato a interessare, la Selecao si è imposta agilmente con un 5 a 0, ma quanto successo dopo. Morlaye Sylla, giocatore dell'Arouca, ha scambiato la maglia proprio con Vinicius e l'ha lasciato poi negli spogliatoi senza più ritrovarla. In tutto questo ha accusato il proprio Ct, Kaba Diawara, di essere stato lui a rubarla e dunque di essere un ladro. Per questo motivo ora il commissario tecnico ha deciso di lasciarlo fuori dai convocati della Guinea per la Coppa d'Africa nonostante fosse uno dei titolari della squadra.