Ve lo ricordate? Ex Serie A, anche nel Milan, torna in campo per un euro

Un passato nei campionati più importanti, tra cui la Serie A, ma è pronto a tornare in campo per amore. Si tratta di Nikola Kalinic , centravanti che in Italia ha indossato le maglie di Fiorentina, Milan, Roma e Verona , giocando anche in Spagna con l' Atletico Madrid e vice campione del mondo con la Croazia nel 2018. Adesso l'attaccante proseguirà la sua carriera all' Hajduk Spalato , per la cifra di... 1 euro.

Kalinic all'Hajduk Spalato per 1 euro

Un gesto simbolico, a testimoniare l'affetto provato da Kalinic per il club in cui aveva iniziato nel settore giovanile nel lontano 1998. Ora per lui un contratto di 6 mesi, fino al 30 giugno 2024, con un ingaggio decisamente inferiore alla media. Il classe 1988 era svincolato da giugno, dopo aver concluso il suo accordo proprio all'Hajduk Spalato, dove era tornato per la stagione 2022/23, chiusa con 4 gol e 2 assist in 19 partite e con la vittoria nella Coppa di Croazia. Dopo 6 mesi da svincolato, torna a giocare all'Hajduk per una cifra simbolica, come ammesso dal direttore sportivo del club Mindaugas Nikolicius: "Si è trattato dell'affare più facile dei miei 3 anni all’Hajduk: avrà uno stipendio di 1 euro. Nikola torna con un obiettivo, aiutare la società a vincere il titolo a 19 anni di distanza dall'ultima volta".

Al momento il club di Spalato è primo in classifica a 41 punti, a +6 sul Rijeka e a +7 sulla Dinamo Zagabria (con le due squafdre che hanno, però, rispettivamente una e due gare giocate in meno). Quattro le maglie vestita in Italia, ma l'esperienza più prolifica fu con la Fiorentina, dove realizzò 33 reti in 83 presenze. Decisamente meno fortunata la parentesi al Milan, con 6 gol in 41 apparizioni. La ripresa alla Roma, con 5 marcature in 19 partite giocate, prima dell'ultima esperienza in Italia all'Hellas Verona (in gialloblù 34 presenze e 6 reti).