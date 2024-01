Oltre Guardiola c'è di più: gli spagnoli si stanno prendendo il calcio europeo

Il Girona è primo nella Liga a pari merito con il Real Madrid. Il Bayer Leverkusen è primo in Bundesliga con quattro punti in più del Bayern Monaco. Il Psg domina la Ligue 1, anche se non è una novità. Il Manchester City , fresco Campione del Mondo per club, è in corsa per la Premier League. L’ Aston Villa , dopo decenni di anonimato , è seconda a tre punti dal Liverpool. L’ Arsenal , che la scorsa stagione si è fatto rimontare dal City, sta lottando per il titolo. Ma cosa hanno in comune queste sei squadre? Gli allenatori. Infatti, sono tutti spagnoli. E proprio adesso che l’eco del tiki-taka – al di là di tutto quello che ha veramente significato – si è affievolito, per lasciare spazio ad altre evoluzioni, e che la Nazionale ha perso l’aura di invincibilità il dominio di questa scuola, tutt’altro che casuale, è più netto che mai. Da Michel ad Alonso , da Luis Enrique a Guardiola , da Emery ad Arteta , sono questi i tecnici sugli scudi nei maggiori campionati europei e non solo. A parte il Girona, che non partecipa alle coppe europee, Arsenal, Bayern Monaco, City e Psg si sono qualificate per gli ottavi di Champions e l’Aston Villa per quelli di Conference League, e nella manifestazione regina hanno tutte ottime chance di raggiungere i quarti, il Manchester City da campione in carica.

Allenatori spagnoli: come giocano

Gli analisti più sagaci fanno notare come il gioco di posizione, che è raccontato spesso come la nuova apriporta del calcio spettacolo, abbia radici antiche, radici che arrivano fino agli anni Cinquanta con l’Ungheria per poi passare dal calcio totale olandese e arrivare alla scuola catalana fondata proprio da Johan Cruijff. «Il gioco di posizione – scrive Emiliano Battazzi – è un modo di vedere il calcio, la cui proposizione principale è la ricerca della superiorità – posizionale, soprattutto, ma anche numerica e qualitativa –, il cui strumento è il controllo del pallone, e che si basa su una serie di movimenti definiti tramite allenamenti specifici […] Il nome è dovuto all’importanza assegnata all’occupazione delle posizioni corrette all’interno di una struttura organizzativa predefinita […] Per farla semplice: la posizione di ogni singolo giocatore è fondamentale per lo sviluppo del gioco, ma è solo uno strumento per raggiungere un fine». Per questo in Spagna si discute molto su una possibile ridenominazione dello stile. In quest’ottica la volontà del Girona è quella di essere una squadra dominante, che passi più tempo possibile vicino alla porta avversaria e lontano dalla propria. I catalani sono la seconda squadra della Liga per passaggi in area di rigore avversaria per 90 minuti dietro al Real Madrid. Per praticare un calcio simile c’è bisogno di un possesso ragionato sin dalle fasi iniziali della manovra: i passaggi corti permettono alla squadra di Michel di avanzare in maniera compatta e con le distanze giuste che, una volta persa palla, permettono di riaggredire immediatamente gli avversari. Il sistema di gioco è ormai un marchio di fabbrica del tecnico basco. Una disposizione asimmetrica che potremmo definire 4-4-2 o 4-2-2-2 o 4-2-3-1 a seconda delle altezze di gioco del reparto offensivo, che variano in funzione delle caratteristiche dell’avversario.