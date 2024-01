Zenga riparte dagli Emirati Arabi, allenerà Iniesta e Paco Alcacer

Walter Zenga è il nuovo allenatore dell'Emirates Club, formazione degli Emirati Arabi Uniti. Il tecnico italiano ha firmato fino al 30 giugno 2025 con il club nel quale giocano l'ex fenomeno del Barcellona Andres Iniesta e un altro talento spagnolo come Paco Alcacer. Dopo le avventure con Catania, Palermo, Al-Nassr, Al-Nasr, Al-Jazira, Al-Shaab, Sampdoria e Cagliari, sua ultima esperienza da allenatore nel 2020, l'ex portiere nerazzurro torna a mettersi nel campionato dove ha già avuto precedenti esperienze: l'Emirates Club è attualmente ultimo in classifica, con cinque punti in 12 giornate ed una sola vittoria.