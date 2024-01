Ronaldo, il regalo per il 2024 è una mega villa da dieci milioni a Dubai

Cristiano Ronaldo si è concesso un regalo straordinario e decisamente fuori dal comune. Il re dei bomber ha registrato un nuovo record con l'ultimo acquisto fatto, ovvero una mega villa acquistata a Jumeirah Bay , meglio conosciuta come l' ‘Isola dei miliardari' di Dubai da decine di milioni di euro. D'altronde non poteva esserci posto più adatto per CR7 , essendo il portoghese il calciatore più pagato del mondo con i suoi 200 milioni di euro all’anno.

Ronaldo compra casa a Jumeirah Bay

Per la sua famiglia, Ronaldo ha scelto uno dei luoghi più esclusivi del pianeta. Jumeirah Bay è infatti un luogo da sogno costruito nel 2021 sul litorale di Dubai. Si tratta di un'isola artificiale raggiungibile solo attraverso un llungo ponte e che accoglie solo resort extralusso e ville di grande pregio immerse nel verde e corredate con ogni possibile comfort. Quanto vale la nuova villa di Cristiano Ronaldo? Non è ancora trapelato quanto il calciatore dell'Al Nassr abbia sborsato per accaparrarsi la splendida dimora. Immobili di questa portata ed in contesti del genere sono messi sul mercato per diverse decine di milioni di euro. Stando alle indiscrezioni, Ronaldo e la famiglia potranno molto presto trasferirsi nella nuova casa. E c'è chi ipotizza che il trasloco potrebbe avvenire proprio il prossimo 19 gennaio, in concomitanza con la cerimonia dei Globe Soccer Awards...