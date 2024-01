Matic diserta gli allenamenti, il Rennes: "Comportamento incomprensibile"

Rennes, la nota ufficiale su Matic

Sebbene sia diventato un giocatore quasi imprescindibile nel Rennes (19 presenze in stagione), al termine del girone d'andata di Ligue 1 aveva espresso pubblicamente il suo malcontento, in particolare per il fatto di non aver potuto iscrivere i figli a una scuola internazionale contrariamente a quanto gli era stato garantito dal Rennes al momento della firma. Il club in ogni caso non ci sta e in una nota parla di "comportamento del tutto incomprensibile da parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025. Sensibili al benessere personale dei nostri giocatori, ricordiamo che tutte le misure necessarie per la buona integrazione di Nemanja Matic e del suo entourage sono state attuate in perfetta trasparenza. Il Rennes ha sempre fatto tutto il possibile per mettere i suoi giocatori, soprattutto stranieri, nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere il loro talento in campo. La società è ora in attesa di spiegazioni da parte del giocatore ed è determinata a prendere poi tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi".