Gattuso e Marsiglia frenati al 92', pazzo ko del Siviglia. Tris del Bayern

Beffa incredibile per il Marsiglia di Gennaro Gattuso . All'OM non basta un gol dopo appena 2 minuti di Gigot per superare lo Strasburgo che, nell'anticipo della 18ª giornata di Ligue 1, trova il pareggio al 92' grazie alla rete di Sebas. Nonostante la delusione finale, il tecnico italiano centra il settimo risultato utile consecutivo in campionato. La formazione di Patrick Vieira frena dopo tre vittorie di fila. Epilogo identico nel match di Premier League tra Burnley e Luton : i padroni di casa, guidati dall'ex Manchester City Kompany, passano con Amdouni al 36' ma vengono ripresi in pieno recupero da Morris .

Marsiglia-Strasburgo 1-1

Burnley-Luton 1-1

Siviglia ancora ko, Musiala trascina il Bayern

Pazzo ko, l'ennesimo, invece per il Siviglia, sconfitto 3-2 in casa dall'Alaves dopo un match incredibile. Gli ospiti chiudono la prima frazione avanti di due grazie alle reti di Tenaglia e Garcia. Nella ripresa Rafa Mir e l'ex Milan Ocampos (su rigore) ristabiliscono l'equilibrio, ma quando la sfida sembra andare sui binari del pareggio ecco che Duarte gela il Ramón Sánchez Pizjuán decidendo la sfida salvezza. Terza sconfitta di fila per gli andalusi, decima in campionato, e sedicesimo posto in classifica con appena 16 punti in 20 gare. Tutto facile, invece, per il Bayern Monaco, che piega 3-0 l'Hoffenheim grazie alla doppietta di Musiala e alla 22ª marcatura (in 17 presenze di Bundesliga) dell'uragano Harry Kane. Bavaresi a -1 dal Bayer Leverkusen capolista.

Siviglia-Alaves 2-3

Bayern Monaco-Hoffenheim 3-0