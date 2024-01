Da Osimhen a Mané e Salah: la Coppa d'Africa cerca il suo totem

Il cambio di programma

È un’edizione strana, questa. Intanto perché, per venire incontro ai calendari internazionali, la Confederazione Africana (Caf), organo supremo del calcio nel continente, aveva deciso di provare a organizzare il torneo in estate. Peccato che la Costa d’Avorio nelle settimane in cui la Caf avrebbe voluto far giocare i match, oltre che da una temperatura torrida è solitamente colpita da piogge torrenziali. Ritorno alla consuetudine, allora: si parte a gennaio e si giocherà la finale l’11 febbraio. Con calcio d’inizio questa sera alle 21 dallo Stadio Olimpico Ouattara di Ebimpé, appena fuori Abidjan.