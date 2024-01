Meteora in Serie A, in Coppa d'Asia ma è nato...in Uruguay! Lo riconoscete?

Da giovane in Uruguay era il prescelto, tanto da far passare in secondo piano Cavani e Suarez. Poi la sua carriera non ha preso il decollo. Di chi stiamo parlando? Bruno Fornaroli, attaccante del Melbourne Victory. È nato a Salto, la stessa città del Matador, ma ora è tra i protagonisti della Coppa d'Asia. Come è possibile? Nel 2022 è diventato un cittadino australiano e ora veste anche la maglia della Nazionale. In Oceania ha trovato la sua dimensione, dopo una parentesi non molto felice in Italia, alla Sampdoria.