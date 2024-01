Vinicius galattico, il Real annichilisce il Barcellona: la Supercoppa è sua

RIYADH (Arabia Saudita) - Ennesimo titolo per il Real Madrid che conquista la Supercoppa di Spagna battendo in finale il Barcellona nel Clasico. Festa per la formazione di Ancelotti, fresco di rinnovo, trascinata da un super Vinicus nella vittoria per 4-1 contro gli azulgrana di Xavi. Messaggio chiaro a tutta l'Europa: con il dominio nel Clasico contro il Barcellona, prossimo avversario negli ottavi di Champions del Napoli, le merengues aumentano la consapevolezza che, in qualsiasi competizione, si dovrà fare i conti con gli uomini del tecnico di Reggiolo.