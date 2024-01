Mancini ride con la sua Arabia, ma il bel gioco non c’è ancora

Roberto Mancini centra gli ottavi di finale con un turno di anticipo in Coppa d’Asia: l’Arabia Saudita, infatti, si sbarazza del Kirghizistan per 2-0 e può già festeggiare l’approdo alla fase a eliminazione - anche se dal punto di vista della prestazione, la nazionale saudita lascia ancora qualcosa a desiderare. La partita sembra mettersi subito in discesa per Mancini e i suoi: (de)merito del fallo da killer di Akmatov, che l’arbitro Iida giudica in un primo momento da ammonizione. Peccato che il Var lo richiami per segnalare come il piede del giocatore del Kirghizistan arrivi altissimo sul ginocchio di Al-Najei: il cartellino viene cambiato in rosso diretto. Mancini si alza, ma col passare dei minuti sembra perdere un po’ la calma perché l’Arabia Saudita non crea quanto ci si aspetterebbe da una squadra con l’umo in più. Al 35’ però è Kanno, completamente dimenticato dalla difesa avversaria, che devia al volo un cross pericoloso dritto dentro alla porta per il vantaggio dei sauditi.