Il Chelsea travolge il Middlesbrough ed è in finale di Coppa di Lega

Il Chelsea è la prima finalista della Coppa di Lega inglese. La squadra di Pochettino, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Middlesbrough nella semifinale d'andata, nel match di ritorno a Stamford Bridge ha travolto con un netto 6-1 gli avversari che militano in Championship. Per i Blues, dopo l'autogol di Howson, le reti di Enzo Fernandez, Disasi, Palmer (doppietta) e Madueke. Nel finale il gol della bandiera degli ospiti con Rogers.