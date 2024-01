Liverpool-Chelsea la finale di Carabao Cup, a Klopp basta un pari col Fulham

Il Liverpool è la seconda finalista della Carabao Cup e sfiderà in finale il Chelsea qualificato grazie al 6-1 rifilato al Middlesbrough che si era iluso con l'1-0 dell'andata La squadra di Klopp ha pareggiato 1-1 in casa del Fulham, Diop per i locali nella ripresa ha risposto alla rete di Diaz nel primo tempo, ma ha superato il turno in virtù del 2-1 con cui si era imposta ad Anfield nel primo atto della doppia sfida. Sarà dunque Reds contro Blues di Pochettino la finale della coppa di lega inglese.