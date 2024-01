Tris Giordania all'Iraq, Palestina eliminata in rimonta dal Qatar

Qatar di misura, Giordania al fotofinish

Vittoria al fotofinish per la Giordania che in pieno recupero ribalta il risultato ed elimina l'Iraq dalla Coppa d'Asia. E' successo tanto, se non tutto nella ripresa dopo la rete di Al-Naimat in chiusura di primo tempo. Nella ripresa sono gli iracheni a spingere e a trovare prima il gol del pari con Natiq e poi la segnatura del sorpasso con Hussein. Lo stesso attaccante, però, viene ammonito per la seconda volta durante l'esultanza e viene spedito sotto la doccia con largo anticipo dal direttore di gara. In pieno recupero la Giordania trova il doppio guizzo con Alarab e Al-Rashdan e al 97esimo si guadagna l'accesso ai quarti di finale.

Rimonta completata anche per il Qatar: prima subiscono la rete palestinese di Dabbagh, poi riescono a portare dalla propria parte la qualificazione. Al sesto minuto di recupero del primo tempo è Al Haydos a firmare il pari, poi nella ripresa è Afif a siglare il calcio di rigore del definitivo 2 a 1. Nel prossimo turno i qatarioti attendono la vincente di Uzbekistan e Thailandia, mentre la Giordania affronterà il Tagikistan. Domani in campo anche l'attesissima sfida tra l'Arabia Saudita di Mancini e la Corea del Sud di Klinsmann, la vincente di questa partita se la vedrà con l'Australia.

RISULTATI

Iraq-Giordania 2-3

Qatar-Palestina 2-1