Iran e Giappone ai quarti di Coppa d'Asia: tutti gli accoppiamenti

La Coppa d'Asia con le gare di questo pomeriggio ha chiuso tutte le sfide degli ottavi di finale, le ultime squadre a qualificarsi per il prossimo step sono state Giappone e Iran. Per i nipponici tutto facile con il Bahrein, mentre Taremi e compagni hanno dovuto superare la lotteria dei rigori contro la Siria per approdare ai quarti della competizione. Tra i risultati a sorpresa c'è stata l'eliminazione dell' Arabia Saudita ai rigori contro la Corea del Sud con Roberto Mancini che è anche uscito in anticipo dal campo .

Tris Giappone, Taremi espulso con l'Iran

Vittoria agevole per il Giappone guidata dai suoi tenori offensivi. Ad aprire le danze ci pensa Doan del Friburgo, mentre nella ripresa è Kubo (Real Sociedad) a firmare il raddoppio. Il Bahrein trova la reazione con un gol fortunoso vista l'autorete di Ueda, bravo poi a farsi perdonare e siglare il definitivo 3 a 1 pochi minuti dopo. Nell'altro match in programma l'Iran supera la Siria con qualche difficoltà. Un gol per tempo fissa il punteggio finale sull'1 a 1: per gli iraniani segna Taremi, espulso poi nel finale per doppia ammonizione, mentre per i siriani Kharbin realizza con freddezza il tiro dagli undici metri. Lotteria dei calci di rigore decisiva per decretare il passaggio del turno con l'errore decisivo di Youssef a far gioire l'Iran. Terminati gli ottavi è tempo di capire quali saranno gli accoppiamenti dei quarti...