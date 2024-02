L'Inter Miami crolla sotto gli occhi di Ronaldo: solo 7' per Messi

Nessuna "Last dance". L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Inter Miami di Lionel Messi si sono affrontate a Riyadh come previsto, ma CR7 non è sceso in campo per infortunio e si è goduto lo spettacolo sugli spalti, mentre il capitano dell'Argentina campione del mondo è entrato in campo soltanto all'83', quando la partita era già abbondantemente e soprattutto malamente finita per la sua squadra.