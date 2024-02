Il Psg passa a Strasburgo con Mbappé e Asensio. Dortmund fermato, poker Bilbao

Vittoria in trasferta per i parigini, che allungano in testa alla classifica di Ligue 1. Il Borussia pareggia 0-0 con l'Heidenheim

02 . 02 . 2024 23:16 1 min

© EPA Termina con un pareggio senza reti l'anticipo del venerdì della 20esima giornata di Bundesliga tra Heidenheim e Borussia Dortmund. In classifica, Heidenheim a quota 24, Dortmund terzo in classifica assieme allo Stoccarda con 37 punti. Vittoria del Psg sul campo dello Strasburgo nell'anticipo di Ligue 1. La formazione parigina ha vinto 2-1 con le reti di Mbappé, che al 6' aveva sbagliato un rigore, e di Asensio. Con questo risultato il Psg allunga in testa alla classifica sul Nizza secondo. Poker del Bilbao In Liga, invece, rotondo successo dell'Athletic in casa contro il Maiorca. Il Bilbao ha trionfato 4-0 con la doppietta di Berchiche e i gol di Guruzeta e Muniain e sale al quinto posto, a 45 punti. Il Maiorca invece resta fermo a quota 20. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Bilbao-Maiorca Strasburgo-Psg Tutte le news di Calcio Estero

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi