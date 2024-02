Giappone fuori a sorpresa: Coppa d'Asia, Iran e Qatar in semifinale

Si sono chiusi oggi i quarti di finale della Coppa d'Asia . La notizia del giorno è senza dubbio l'eliminazione del Giappone , grande favorito alla vigilia del torneo, per mano dell' Iran . Il Qatar elimina invece l' Uzbekistan solo ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 120 minuti. Le due squadre raggiungono così Corea del Sud e Giordania che già avevano staccato il pass per le semifinali.

Coppa d'Asia, fuori a sorpresa il Giappone

Con un 2-1 arrivato al 96' su calcio di rigore, l'Iran ha incredibilmente eliminato il Giappone. La formazione nipponica si è dovuta arrendere al termine di una partita in cui è stata per larga parte in difficoltà. L'Iran dopo essere andato sotto al 28' del primo tempo con il gol di Morita è infatti riuscito a rimontare grazie alle reti di Mohebi al 55' ed al rigore di Jahanbakhsh nel finale. Nella'altro quarto i campioni in carica del Qatar fanno più fatica del previsto contro l'Uzbekistan. I padroni di casa si portano avanti al 27' con Yusupov, prima di essere raggiunti dal gol di Hamrobekov. Ai rigori finisce 3-2 per il Qatar che adesso in semifinale affronterà l'Iran. dall'altra parte invece la Giordania se la vedrà con la Corea del Sud.