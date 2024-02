Xabi Alonso in semifinale di Coppa di Germania: decide Tah al 90'

Il Bayer Leverkusen approda in semifinale di DFB Pokal. Nel match valevole per i quarti di finale della Coppa di Germania la squadra di Xabi Alonso, capolista a sorpresa in Bundesliga, si è imposta sullo Stoccarda con il risultato di 3-2. Partita ricca di emozioni, con gli ospiti che si sono portati avanti con Anton prima del pareggio di Andrich. Altro vantaggio per lo Stoccarda con Fuhrich e altra risposta dei padroni di casa con Adli. Il gol decisivo lo realizza Tah al 90'. In semifinale il Leverkusen affronterà il Dusseldorf.