Il Qatar elimina l'Iran ed è in finale di Coppa d'Asia: sfiderà la Giordania

Coppa d'Asia, la finale sarà Giordania-Qatar

Grazie a questo risultato il Qatar raggiunge la Giordania in finale, che ieri aveva eliminato a sorpresa la Corea del Sud di Son. L'ultimo atto della Coppa d'Asia 2024 è quindi in programma per sabato 10 febbraio alle ore 16 allo stadio Lusail di Doha, lo stesso dell'epica finale Mondiale tra Argentina e Francia.