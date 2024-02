Gattuso e Marsiglia, solo un pari col Metz. Il Dortmund torna alla vittoria

MARSIGLIA (Francia) - Continua a mancare la vittoria al Marsiglia di Rino Gattuso (ultimo successo datato 17 dicembre) al 4° pareggio nelle ultime 5 partite, questa volta 1-1 in casa contro Metz nell'anticipo della 21ª giornata della Ligue1. Match in salita per l'OM che al 31' perde per espulsione diretta Gigot ma malgrado l'inferiorità numerica al 56' Faris Moumbagna segna su assist di Merlin la rete dell'1-0. Il vantaggio però dura poco perché al 61' Udol pareggia i conti.