Diretta Nigeria-Costa d'Avorio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ABIDJAN (Costa d'Avorio) - Questa sera si eleggerà la regina d’Africa e per entrambi i tecnici di Nigeria e Costa d'Avorio quello che è certo è che la partita di questa sera avrà poco a che vedere con quella di 25 giorni fa. Già perché Costa d’Avorio e Nigeria si erano già affrontate nella fase a gruppi. Risultato: 1-0 per la Nigeria, nella partita che ha rivelato che Osimhen non è il rigorista per la sua nazionale. La sfida si era infatti decisa dal dischetto ed era stato Troost-Ekong a colpire. Il centrale ex Udinese ha poi continuato a essere il prescelto dal dischetto anche per le partite successive, dando sicurezza (e gol) alla squadra. Stasera però, tutti gli africani attaccati alla tv si aspettano che Osimhen batta un colpo, visto che la Nigeria finora è andata avanti solo grazie a uno dei suoi gol. A proposito di rigoristi e goleador: sul fronte ivoriano, questa più che mai sarà la partita del Presidente. Alassane Ouattara, il presidente del Paese (che ha costruito stadi e infrastrutture per l’occasioni ricevendo finanziamenti in cambio di materie prime dal governo cinese), è annunciato in tribuna per celebrare l’evento. Ma il Presidente sul terreno di gioco è sempre Franck Kessié. L’ex milanista che, diciamolo, non aveva cominciato bene il torneo. Sembrava fuori forma e pure senza il ritmo necessario per tenere come eravamo abituati a vederlo il campo. C’era già chi lo dava per imborghesito, rovinato dal calcio d’Arabia. Invece Kessiè, soprattutto nelle ultime partite, è tornato. E vuole portare la Costa d’Avorio sul tetto d’Africa.