Indonesia shock, calciatore colpito da un fulmine: Septian Raharja è morto

Tragedia su un campo in Indonesia. Il calciatore trentacinquenne Septian Raharja è stato colpito da un fulimine nel corso della gara. A scortarlo immediatamente fuori dal terreno di gioco sono stati gli stessi giocatori. Trasportato d'urgenza in un ospedale della provincia di Giava, l'uomo è arrivato in condizioni molto gravi con ustioni al petto e alle gambe. Alcune ore dopo il ricovero, i medici hanno dichiarato il decesso.