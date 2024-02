Klinsmann esonerato dalla Corea del Sud: l'annuncio in conferenza

La Corea del Sud ha deciso di esonerare il Ct Jurgen Klinsmann . A distanza di una decina giorni dalla deludente eliminazione in semifinale di Coppa d'Asia con la sconfitta per 2 a 0 contro la Giordania , la KFA (Federazione coreana) ha scelto di dare una svolta in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente federale Chung Mong-gyu .

Klinsmann saluta la Corea: esonerato il tedesco

Chung Mong-gyu ha parlato e annunciato l'esonero a Klinsmann durante una conferenza, dove ha spiegato anche i motivi: "La Kfa ha deciso di cambiare allenatore dopo un'attenta valutazione. Klinsmann non è riuscito a dimostrare le capacità gestionali e la leadership che ci si aspetta da un allenatore della nazionale in aree che vanno dalla tattica, alla gestione del personale, all'atteggiamento lavorativo e in altri ambiti necessari per portare competitività alla squadra. L'atteggiamento e la competitività di Klinsmann come allenatore non hanno soddisfatto le aspettative. Abbiamo quindi deciso di cambiare direzione prima delle partite di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026".