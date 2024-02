Dal Mondiale al carcere: condannata l'ex promessa del calcio marocchino

Ilias Chair era la grande promessa del Marocco per i Mondiali del 2022. In poco più di un anno la sua vita è però cambiata radicalmente, con la condanna ad un anno di carcere per aggressione . L'esterno, attualmente al Qpr in Inghilterra, è stato giudicato dal tribunale di Anversa.

Colpì un uomo con una pietra, condannato Chair del Qpr

I fatti, stando alla ricostruzione de L'Equipe, risalirebbero al 2020. All'epoca Chair si trovava in in Francia per una gita in kayak in compagnia del fratello e di alcuni amici. Al termine della gita, una donna avrebbe provato a salire a bordo di un mezzo con Chair e gli altri componenti della compagnia. Ne sarebbe scaturita una una rissa in cui Chair avrebbe colpito un uomo (un camionista) con una pietra. Quest'ultimo ha riportato una frattura cranica e sarebbe tutt'ora in convalescenza.