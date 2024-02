Mahrez, la moglie in lacrime per la vita in Arabia: "Qui nessuno..."

La moglie di Mahrez disperata: "In Arabia Saudita è tutto diverso"

Taylor Ward ha raccontato così i suoi primi mesi in Arabia Saudita: "Ho detto a Riyad Mahrez fin dall’inizio che la cosa che mi spaventava di più era un suo trasferimento all’estero. Ho sempre vissuto a Manchester, non ho mai dovuto trasferirmi, fare nuove amicizie e stare lontano dalla mia famiglia era la mia paura più grande. Se cinque anni fa qualcuno mi avesse detto che mi sarei trasferita in Arabia Saudita con un marito e un figlio, non ci avrei creduto. Qui è tutto molto diverso, non avrei mai immaginato la mia vita lontana da Manchester. So che c’è un certo conservatorismo e ho chiamato per sapere che vestiti potevamo indossare io e mia figlia per andare in piscina, se dovevo coprirmi per entrare in acqua. E invece mi hanno detto ‘Scusate ma la piscina è riservata solo agli uomini'". Il tutto è stato raccontato tra le lacrime, in una nuova esperienza di vita che sembra non stia funzionando per la famiglia Mahrez.